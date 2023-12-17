Англія

Камерунець роздратований.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана прокоментував свої виступи у складі "манкуніанців". Слова камерунця наводить MEN.

"Якщо говорити про мій сезон у Манчестер Юнайтед, то я незадоволений, бо знаю, що можу грати набагато краще. Я вже робив це і знаю, що гратиму краще, ніж зараз. Команда переживає не найкращий момент. Сподіваюся, ситуація зміниться якнайшвидше.

Але послухайте, ви хочете сказати, що найкращий воротар Ліги чемпіонів минулого сезону за шість місяців перетворився на найгіршого у світі? Звісно, ні.

Все тимчасово. Я знаю, що все буде добре. Якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то післязавтра. Я впевнений у цьому", — заявив воротар "червоних дияволів".

Цього сезону, Андре Онана провів за МЮ 24 матчі, пропустивши 39 м'ячів та 7 разів зігравши "на нуль".