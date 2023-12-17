Англія

Ліверпуль виграє, вважає легенда МЮ.

Екскапітан МЮ Гарі Невілл висловив свою думку, що у манкуніанців немає шансів у сьогоднішньому протистоянні з Ліверпулем.

"Жоден уболівальник Манчестер Юнайтед, включно зі мною, не вірить, що команді сьогодні вдасться заробити хоча б очко. Думаю, вони програють сьогодні. Але сюрпризи завжди можливі. Хто знає? Втрачати надію — останнє, що повинен робити вболівальник.

Сьогодні перед грою в роздягальні Манчестер Юнайтед пануватиме страх. Думаю, вони програють.

Якщо вони пропустять першими, я не знаю, яким чином вони відреагують. Зазвичай вони не справляються з такими великими гостьовими матчами, до того ж у них багато травм і погана ігрова форма", — сказав Невілл в коментарі Sky Sports.

Матч 17-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.