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Football.ua розповідає історію далекого 1986 року...

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам історію далекого 1986 року, коли несподівано для всього світу українець Ігор Бєланов став володарем Золотого м'яча.

Football.ua пояснює ключові моменти та відповідає на два цікаві питання: чому не могли голосувати за Дієго Марадону та на що образився Гарі Лінекер.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про футбольного чарівника Роналдіньо.