Англія

Іспанець отримав травму.

Захисник Челсі Марк Кукурелья пропустить до трьох місяців через травму, яку він отримав в матчі проти Евертона. Іспанський футболіст пошкодив гомілкостоп.

Як пише Daily Mail, найближчим часом його стан буде проаналізований лікарями, і, ймовірно, Кукурелья не зможе виходити на поле до лютого.

В цьому сезоні Кукурелья провів 12 матчів. Результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялось, що Челсі готовий продати декілька гравців, щоб отримати додаткові гроші на трансфери.