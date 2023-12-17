Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зіграють у центральному матч сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Енфілд.

Юрген Клопп, у порівнянні з перемогою над Крістал Пелес (2:1), залучив до стартового складу Конате до центру оборони.

Ерік тен Гаг, після поразки від мюнхенської Баварії (0:1), використав із перших хвилин Еванса до центру захисту, тоді як Мейну долучиться до трикутника в центрі поля.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Ендо, Гравенберх — Салах, Нуньєс, Діас.

Запасні: Адріан, Келлегер, Гомес, Кванса, Джонс, Елліотт, Макконнелл, Гакпо.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Варан, Шоу — Мейну, Мактоміней, Амрабат — Антоні, Гойлунд, Гарначо.

Запасні: Баїндир, Регілон, Ван-Біссака, Камбвала, Пеллістрі, ван де Бек, Гор, Ганнібал, Рашфорд.



Гра Ліверпуль — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.