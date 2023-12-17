Англія

Півзахисник Вест Гема повторив досягнення Роберто Фірміно.

Атакуючий півзахисник Вест Гема Лукас Пакета відзначився трьома асистами у матчі сімнадцятого туру англійської Прем'єр-Ліги проти Вулвергемптона (3:0).

За даними OptaJoe, 26-річний гравець став лише другим бразильцем, якому вдалося віддати стільки гольових передач в одному матчі чемпіонату Англії.

Першим був екснападник Ліверпуля Роберто Фірміно, який зробив по три асисти у матчах проти Саутгемптона (4:0, 1 лютого 2020 року) та Борнмута (9:0, 27 серпня 2022-го).

Що стосується 26-річного Пакета, то у цьому сезоні він вже взяв участь у 23 матчах Вест Гема у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 4 асистами.