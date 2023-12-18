Англія

Коментар капітана Ліверпуля.

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед (0:0) у матчі 17 туру АПЛ.

"Лише одна команда намагалася виграти гру. Звичайно, ми хочемо вигравати в кожній грі, і тому це розчаровує. Іноді нам не вистачало правильного рішення.

Звичайно, ми продовжуємо рухатись далі, але це засмучує, тому що ми переважали в усіх аспектах. Зрештою, вони радіють одному очку, а ми розчаровані ним.

Очевидно, що Манчестер Юнайтед знаходяться не в найкращій ситуації. Ми повинні були перемогти сьогодні. Ми повинні отримати урок з певних ситуацій, і я знаю, що ми це зробимо", — сказав ван Дейк для Sky Sports.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 0:0 Огляд матчу