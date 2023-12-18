Англія

Португалець згадав цікавий відрізок своєї кар'єри.

Колишній тренер Челсі Жозе Моурінью розповів, як Кевін Де Брюйне у 2012 році вирішив покинути лондонський клуб.

"Він поїхав на передсезонку в Азію, ми побували в Індонезії та Таїланді, і Кевін мав відправитися в оренду в німецький клуб, а я сказав цьому клубу: "Ні, я не хочу віддавати його в оренду, я хочу, щоб він був з мною".

Він залишився зі мною і почав грати у Прем'єр-лізі, вийшовши у стартовому складі. Після цього ми грали у Суперкубку проти Баварії, і він не грав у тому матчі.

Наступного дня він захотів піти! А потім ми грали другу гру сезону на Олд Траффорд проти Манчестер Юнайтед, здається внічию 0:0. Він був на лаві запасних, але зіграв кілька хвилин, і цього було недостатньо. Тож він захотів піти.

Коли ти в Челсі та хочеш піти — йди й прийде інший. Вони (з Салахом — ред.) були просто дітьми, які не могли чекати, і їхня кар'єра говорить про те, що вони мали рацію, але це залежало не від мене", - розповів менеджер Роми в подкасті Obi One.

Де Брюйне пограв в орендах за Вердер, Вольфсбург, який згодом його викупив. А у 2015 році бельгійця придбав Ман Сіті за 76 млн €.