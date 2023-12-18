Слова іспанського наставника "фармацевтів".
ХАБІ АЛОНСО, GETTY IMAGES
18 грудня 2023, 11:20
Керманич Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Айнтрахтом (3:0), а також висловився про лідерство в Бундеслізі.
"Здорово, що ми на першому місці у таблиці. Сьогодні у першому таймі було нелегко, ми розпочали гру не найкращим чином, Айнтрахт грав добре.
У перерві ми поговорили й додали. У другому таймі ми контролювали гру та показали гарний футбол. Ми задоволені. Це саме те, чого ми хочемо", – сказав Алонсо.
Раніше повідомлялось, що одразу п’ять гравців Баєра мають по 10+ результативних дій у цьому сезоні.