Німеччина

Слова іспанського наставника "фармацевтів".

Керманич Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Айнтрахтом (3:0), а також висловився про лідерство в Бундеслізі.

"Здорово, що ми на першому місці у таблиці. Сьогодні у першому таймі було нелегко, ми розпочали гру не найкращим чином, Айнтрахт грав добре.

У перерві ми поговорили й додали. У другому таймі ми контролювали гру та показали гарний футбол. Ми задоволені. Це саме те, чого ми хочемо", – сказав Алонсо.

Раніше повідомлялось, що одразу п’ять гравців Баєра мають по 10+ результативних дій у цьому сезоні.