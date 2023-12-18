Англія

Португалець згадав цікавий відрізок своєї кар'єри.

Колишній тренер Челсі Жозе Моурінью розповів про продаж Мохамеда Салаха у 2015 році, пояснивши, що єгиптянин не хотів дочекатися свого шансу у першій команді.

"Коли люди кажуть, що я відпустив Салаха, я говорю прямо протилежне. Я купив Салаха. Він збирався до Ліверпуля, і я влаштував війну, щоб змусити його переїхати до Челсі. Він не хотів чекати, він хотів піти в оренду... тоді Челсі продав Салаха", - розповів менеджер Роми в подкасті Obi One.

У 2015 році Салах пішов у оренду до Фіорентини, згодом на правах оренди перебрався до Роми, яка викупила єгиптянина. А через два роки "вовки" продали Мо до Ліверпуля за 42 млн €.