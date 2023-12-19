Англія

Трансферний портал оновив оціночні вартості гравців АПЛ.

Найвідоміший трансферний портал transfermarkt сьогодні, 19 грудня, оновив оціночні вартості гравців англійської Прем'єр-ліги.

Найдорожчим за версією transfermarkt українським гравцем у чемпіонаті Англії тепер є захисник Арсеналу Олександр Зінченко, хоча його вартість не зазнала змін — він досі оцінюється у 42 мільйони євро.

На другому місці тепер перебуває вінгер Челсі Михайло Мудрик, який подешевшав на 5 млн. Наразі його оцінюють у 40 млн євро.

Третє місце посідає захисник Евертона Віталій Миколенко, оціночна вартість якого зросла на 3 млн і тепер становить 28 млн євро.

На четвертому місці зараз іде захисник Борнмута Ілля Забарний, який цього разу продемонстрував найбільшу позитивну зміну вартості. Гравець "вишень" подорожчав на 5 млн і тепер оцінюється у 25 млн євро.

Очікувано замикає рейтинг українців в АПЛ півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його оціночна вартість зросла на 1,5 млн і тепер становить 2,5 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Football.ua підбив підсумки сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.