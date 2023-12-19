Англія

Перемовини між сторонами ведуться день у день.

Колишній головний тренер Вулвергемптона та Тоттенгема Нуну Ешпіріту Санту може очолити Ноттінгем Форест. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" перебувають у постійному діалозі з 49-річним португальцем, переговори з яким тривають день у день.

Також наголошується, що Санту – головний кандидат на посаду, яку раніше звільнив Стів Купер.

Останнім місцем роботи Санту був Аль-Іттіхад, з якого його було звільнено у листопаді цього року після конфлікту з Карімом Бензема. До цього він очолював Ріу Аве, Валенсію, Порту, Вулвергемптон та Тоттенгем.

Після 17 турів Ноттінгем Форест набрав 14 очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці АПЛ.