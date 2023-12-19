Англія

Колишній капітан "канонірів" згадав непростий період наприкінці 2019 року та те, як нього вплинув прихід Мікеля Артети на посаду головного тренера.

Центральний півзахисник леверкузенського Баєра та колишній капітан лондонського Арсеналу Граніт Джака згадав період у своїй кар'єрі, коли дуже хотів залишити табір "канонірів", проте призначення Мікеля Артети на посаду головного тренера у грудні 2019 року змінило його рішення.

"Арсенал мало поважав мене, хоча я був капітаном. Було зрозуміло, що вони хочуть позбутися мене... Крім однієї людини — Мікеля Артети.

Коли я зустрів його вперше, мої валізи були вже спаковані, і я збирався сідати в літак. Душею і серцем я вже покинув клуб. Я сказав йому: "Рішення полягає в тому, щоб я пішов". Мікель сказав мені, що хоче, щоб я залишився. Але я не був впевнений. Пам’ятаю, як я тоді розмовляв із татом. Він сказав мені: "Ходімо". Вперше за все життя він сказав мені тікати. Він сказав, що для мене немає майбутнього в Арсеналі.

Я не міг уявити себе знову грати за Арсенал. Я сказав йому: "Я просто хочу бути десь, де фанати мене не освистують". Але він був таким переконливим. Вперше в житті я прийняв рішення, не поговоривши спершу з родиною. Я встав і сказав: "Добре, я залишуся". Ми обійнялися, і з того дня я повернувся до тренувань, і все було так, наче нічого не сталося.

Спочатку було непросто — я ніби вперше грав за Арсенал. Я ніколи не забуду, як один із моїх товаришів по команді підійшов до мене перед початком і сказав: "Неважливо, що трапиться, я з тобою". Це був новий розділ, новий початок для мене.

Мікель повернув мене до гри на тому рівні, на якому я завжди знав, що можу грати, він був упевнений у моїй якості, і йому було байдуже, що говорять інші. Чотири роки потому все закінчилося тим, що я ледь не забив хет-трик і вболівальники Арсеналу кричали, що хочуть, щоб я залишився. У той момент у мене пішли мурашки по шкірі. Я не можу описати словами, як щаслива моя родина була це почути після всього, що було раніше", — цитує слова Граніта Джаки The Athletic.

Нагадаємо, що Граніт Джака у період із 2016 по 2023 рік провів за Арсенал 297 поєдинків, у яких він забив 23 голи, віддав 29 асистів, а також виграв два Кубки Англії та два Суперкубки Англії.

У поточному сезоні швейцарський півзахисник зіграв за Баєр 22 матчі та відзначився однією результативною передачею.