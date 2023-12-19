Центральний півзахисник леверкузенського Баєра та колишній капітан лондонського Арсеналу Граніт Джака згадав період у своїй кар'єрі, коли дуже хотів залишити табір "канонірів", проте призначення Мікеля Артети на посаду головного тренера у грудні 2019 року змінило його рішення.

"Арсенал мало поважав мене, хоча я був капітаном. Було зрозуміло, що вони хочуть позбутися мене... Крім однієї людини — Мікеля Артети. 

Коли я зустрів його вперше, мої валізи були вже спаковані, і я збирався сідати в літак. Душею і серцем я вже покинув клуб. Я сказав йому: "Рішення полягає в тому, щоб я пішов". Мікель сказав мені, що хоче, щоб я залишився. Але я не був впевнений. Пам’ятаю, як я тоді розмовляв із татом. Він сказав мені: "Ходімо". Вперше за все життя він сказав мені тікати. Він сказав, що для мене немає майбутнього в Арсеналі.

Я не міг уявити себе знову грати за Арсенал. Я сказав йому: "Я просто хочу бути десь, де фанати мене не освистують". Але він був таким переконливим. Вперше в житті я прийняв рішення, не поговоривши спершу з родиною. Я встав і сказав: "Добре, я залишуся". Ми обійнялися, і з того дня я повернувся до тренувань, і все було так, наче нічого не сталося.

Спочатку було непросто — я ніби вперше грав за Арсенал. Я ніколи не забуду, як один із моїх товаришів по команді підійшов до мене перед початком і сказав: "Неважливо, що трапиться, я з тобою". Це був новий розділ, новий початок для мене.

Мікель повернув мене до гри на тому рівні, на якому я завжди знав, що можу грати, він був упевнений у моїй якості, і йому було байдуже, що говорять інші. Чотири роки потому все закінчилося тим, що я ледь не забив хет-трик і вболівальники Арсеналу кричали, що хочуть, щоб я залишився. У той момент у мене пішли мурашки по шкірі. Я не можу описати словами, як щаслива моя родина була це почути після всього, що було раніше", — цитує слова Граніта Джаки The Athletic.

Нагадаємо, що Граніт Джака у період із 2016 по 2023 рік провів за Арсенал 297 поєдинків, у яких він забив 23 голи, віддав 29 асистів, а також виграв два Кубки Англії та два Суперкубки Англії.

У поточному сезоні швейцарський півзахисник зіграв за Баєр 22 матчі та відзначився однією результативною передачею.