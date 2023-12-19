Англія

Втім, "бджоли" хочуть заробити солідну суму за трансфер англійського форварда.

Нападник Брентфорда та збірної Англії Айвен Тоуні одразу після відбування своєї дискваліфікації за ставки в зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку, а головними претендентами на його підписання є Арсенал та Челсі.

Спортивний директор Брентфорда Лі Дайкс підтвердив, що найближчим часом 27-річний англієць може залишити клуб.

"Має бути інтерес. Можливо, зовсім скоро прийде час, коли Айвен перейде в інший клуб. Але доведеться заплатити пристойну суму, щоб придбати його, тому що він талановитий.

Дуже радий поверненню Айвена. Бачу його на тренуваннях, він хороший футболіст. Відчуття, ніби й не було цієї тривалої дискваліфікації. У нього є справжні амбіції. Бачу в його очах, що він стане кращим, ніж будь-коли. Справді вірю, що так і буде.

У січні буде дуже багато інтересу до Айвена. Це закономірно. Минулого сезону він став третім найкращим бомбардиром АПЛ. Оскільки один з них — Гаррі Кейн — переїхав до Німеччини, Тоуні тепер є одним з найкращих форвардів ліги. На мій погляд, він входить до топ-5 нападників світу", — цитує слова Дайкса журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд оцінює Айвена Тоуні щонайменше в 65 мільйонів фунтів стерлінгів.