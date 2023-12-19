Англія

Українець опинився на лаві запасних лондонців.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо рішення залишити лівого вінгера Михайла Мудрика на лаві запасних на матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Аргентинський спеціаліст заявив, що мав дати українцю трохи відпочити.

"Він зіграв чотири матчі поспіль. Нам потрібно впоратися з навантаженням", — передає слова Почеттіно Absolute Chelsea.

Нагадаємо, матч "синіх" проти Ньюкасла триває прямо зараз. Слідкувати за ним можна у нашій текстовій онлайн-трансляції.