Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 19 грудня 2023 року, 22:00.

У матчі чвертьфіналу Кубка англійської ліги лондонський Челсі в домашньому протистоянні за підсумком серії пенальті обіграв Ньюкасл.

Гості забили ще на самому початку гри, хоча суперники при цьому володіли перевагою на м’ячі.

Незважаючи на те, що Челсі фактично домінував решту ігрового часу, голу у відповідь від "синіх" довелось чекати майже до фінального свистка основного часу.

Автором рятівного м’яча став український нападник Михайло Мудрик, після чого гра одразу перейшла в серію пенальті, у якій господарі не хибили, тоді як суперники зробили це двічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ньюкасл у чвертьфіналі Кубка англійської ліги-2023/24:

Челсі — Ньюкасл 1:1 (4:2 — пен.)

Голи: Мудрик, 90+1 — Вілсон, 16

Челсі: Петрович — Дісасі (Маатсен, 78), Бадьяшиль, Сілва, Колвілл (Гюсто, 32) — Палмер, Галлагер, Кайседо, Фернандес (Броя, 32), Стерлінг (Мудрик, 78) — Джексон (Нкунку, 69)

Ньюкасл: Дубравка — Крафт (Тріпп'єр, 46), Ботман (Берн, 46), Ласселс, Лівраменто — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Вілсон, Гордон (Рітчі, 52)

Попередження: Кайседо, Стерлінг, Галлагер, Мудрик — Вілсон, Гімараес