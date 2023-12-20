Англія

Англійський клуб треба рятувати від тривалої кризи.

Англійський Ноттінгем Форест цього сезону під керівництвом валлійця Стіва Купера залишив неоднозначні враження від власних виступів, тож у ситуації, коли серія невдалих матчів знову затягнулась, керівництво клубу ухвалило рішення припинити взаємини з цим фахівцем.

Оскільки сезон АПЛ фактично не зупиняється ні на мить, шукати нового керманича в "лісників" майже не було часу, тож вирішили звернутись до нещодавно звільненого з аравійського Аль-Іттіхаду португальця Нуну Ешпіріту Санту за допомогою.

49-річний тренер зволікати з відповіддю не став, тож сторони підписали контракт строком до 2026 року й уже сьогодні новий керманич провів ранкове тренування на чолі команди.

Нагадаємо, що до цього Санту працював тренером воротарів у іспанській Малазі й грецькому Панатінаїкосі, головним тренером у португальських Ріу Аве та Порту, іспанській Валенсії, а також англійських Вулвергемтоні та Тоттенгемі.

Наразі Ноттінгем Форест іде сімнадцятим у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи зону вильоту на п’ять очок.