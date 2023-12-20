Англія

Відомий інсайдер відкрив нові деталі потенційного трансферу.

Манчестер Сіті намагається перехопити у Мілана атакуючого півзахисника Матію Поповича, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що "россонері" вже домовилися про підписання 17-річного серба, який поки що виступає за Партизан.

Проте, Романо стверджує, що Мілан досі перебуває на стадії переговорів. За його даними, Попович був на матчі Манчестер Сіті у Белграді минулого тижня.

Контракт гравця з Партизаном втрачає чинність наприкінці 2023 року, тож заробити на півзахиснику клуб не зможе.