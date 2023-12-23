Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Англії, який пройде 23 грудня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Арсеналом, яке пройде на Енфілді.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 23 ГРУДНЯ, 19:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Зустріч двох лідерів турнірної таблиці АПЛ не може бути нецікавою, тим більше останнім часом матчі Ліверпуля та Арсеналу повертають свій принциповий характер та інтерес. Після нічиєї з Манчестер Юнайтед команда Юргена Клоппа втратила лідируючу сходинку, пробувши на вершині всього один тур, однак у чемпіонських перегонах все тільки починається.

Якщо говорити про фізичні кондиції команд, то посеред тижня Ліверпуль проводив матч проти Вест Гема в рамках Кубка англійської ліги. "Червоним" без проблем вдалося розібратися з "молотобійцями" та вийти до півфіналу турніру, проте навряд чи цей додатковий матч зіграв у плюс мерсісайдцям напередодні такої важливої зустрічі з Арсеналом на Енфілді з погляду кондицій.

Арсенал тижнем раніше провів по-справжньому зразковий матч проти Брайтона, в якому вдалося здобути впевнену перемогу з рахунком 2:0. Підопічні Мікеля Артети домінували над "чайками" протягом усього відрізку протистояння, і єдине, до чого можуть бути питання до "канонірів" — то це до рівня реалізації моментів.

Арсенал і справді міг закривати гру і громити Брайтон ще в першому таймі, проте такий слабкий рівень реалізації моментів все ж не завадив команді з Північного Лондона повернути собі лідерство в таблиці на тлі втрати очок Ліверпуля. Про рівень мотивації обох команд і говорити не варто – очевидно, що кожен гратиме на перемогу, і кожен має свої козирі в рукаві напередодні зустрічі, від чого передбачити підсумковий результат дуже непросто.