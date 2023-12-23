Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Англії, який пройде 23 грудня і розпочнеться о 19:30.
Ліверпуль — Арсенал, getty images
23 грудня 2023, 07:45
У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Арсеналом, яке пройде на Енфілді.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
СУБОТА, 23 ГРУДНЯ, 19:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Зустріч двох лідерів турнірної таблиці АПЛ не може бути нецікавою, тим більше останнім часом матчі Ліверпуля та Арсеналу повертають свій принциповий характер та інтерес. Після нічиєї з Манчестер Юнайтед команда Юргена Клоппа втратила лідируючу сходинку, пробувши на вершині всього один тур, однак у чемпіонських перегонах все тільки починається.
Якщо говорити про фізичні кондиції команд, то посеред тижня Ліверпуль проводив матч проти Вест Гема в рамках Кубка англійської ліги. "Червоним" без проблем вдалося розібратися з "молотобійцями" та вийти до півфіналу турніру, проте навряд чи цей додатковий матч зіграв у плюс мерсісайдцям напередодні такої важливої зустрічі з Арсеналом на Енфілді з погляду кондицій.
Арсенал тижнем раніше провів по-справжньому зразковий матч проти Брайтона, в якому вдалося здобути впевнену перемогу з рахунком 2:0. Підопічні Мікеля Артети домінували над "чайками" протягом усього відрізку протистояння, і єдине, до чого можуть бути питання до "канонірів" — то це до рівня реалізації моментів.
Арсенал і справді міг закривати гру і громити Брайтон ще в першому таймі, проте такий слабкий рівень реалізації моментів все ж не завадив команді з Північного Лондона повернути собі лідерство в таблиці на тлі втрати очок Ліверпуля. Про рівень мотивації обох команд і говорити не варто – очевидно, що кожен гратиме на перемогу, і кожен має свої козирі в рукаві напередодні зустрічі, від чого передбачити підсумковий результат дуже непросто.
За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,54, тоді як потенційний успіх Арсенала оцінюється показником 2,94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Ендо, Джонс — Салах, Нуньєс, Луїс Діас
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі
Не зіграють: Матіп, Тіаго, Робертсон, Жота, Байчетич, Мак Аллістер — Тімбер, Парті, Вієйра, Томіясу
Під питанням: Гравенберх — Ельнені, Жоржиньо
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2