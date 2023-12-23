Англія

На нас чекає справжня битва.

Напередодні центарльного матчу 18-го туру АПЛ між Ліверпулем та Арсеналом, головний тренер "канонірів" Мікель Артета поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Sky Sports.

"Ми робили це на Олд Траффорд, робили на Стамфорд Брідж і в багатьох інших місцях.

Ліверпуль — наступний виклик. Потрібно поїхати туди та перемогти. Якщо хочеш бути на вершині, то треба їхати туди і домінувати. Саме це ми спробуємо зробити.

Очікується чудова атмосфера. Обидві команди перебувають у дуже хорошому становищі. У них будуть всі шанси виграти і досягти успіху. Намічається напружений матч.

Потрібно грати краще, ніж суперник. Ти змусиш натовп замовчати, якщо будеш домінувати і грати краще за них", — сказав Артета.