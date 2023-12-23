На нас чекає справжня битва.
Артета, Getty Images
23 грудня 2023, 15:28
Напередодні центарльного матчу 18-го туру АПЛ між Ліверпулем та Арсеналом, головний тренер "канонірів" Мікель Артета поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Sky Sports.
"Ми робили це на Олд Траффорд, робили на Стамфорд Брідж і в багатьох інших місцях.
Ліверпуль — наступний виклик. Потрібно поїхати туди та перемогти. Якщо хочеш бути на вершині, то треба їхати туди і домінувати. Саме це ми спробуємо зробити.
Очікується чудова атмосфера. Обидві команди перебувають у дуже хорошому становищі. У них будуть всі шанси виграти і досягти успіху. Намічається напружений матч.
Потрібно грати краще, ніж суперник. Ти змусиш натовп замовчати, якщо будеш домінувати і грати краще за них", — сказав Артета.
Лондонський Арсенал в рамках 18-го туру АПЛ зустрінеться з Ліверпулем на Енфілд Роуд. Гра відбудеться сьогодні о 19:30 за київським часом.