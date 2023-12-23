Англія

Завершився ще один поєдинок 18 туру чемпіонату Англії.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем приймав Бернлі на Крейвен Коттедж у Лондоні.

Господарі поля домінували у першому таймі, але втілити цю перевагу у голи так і не зуміли, за що поплатилися у другій половині матчу. Вже на початку другого тайму Одобер вивів гостей вперед. Берге згодом збільшив рахунок. Відповісти хоча б чимось Фулгем не був спроможний. Таким чином, Бернлі перервав свою серію без виїзних перемог в АПЛ — вона зупинилась на позначці у п'ять матчів.

Фулгем — Бернлі 0:2

Голи: Одобер, 47, Берге, 66

Попередження: Бессі, 25, Палінья, 58 — Баєр, 61

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон (Балло-Туре, 82) — Палінья (Рід, 82), Кейрні — Вілсон, Перейра (Де Кордова-Рід, 65), Івобі — Муніз (Вінісіус, 65)

Бернлі: Траффорд — Вітінью, О'Ші, Баєр, Тейлор — Брун Ларсен (Трезор, 46, Делькруа, 89), Берге, Браунгілл, Одобер (Робертс, 80) — Фостер (Родрігес, 65), Амдуні (Редмонд, 80)