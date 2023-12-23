Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 17:00.

Тоттенгем у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Евертон (2:1).

"Шпори" відкрили рахунок у матчі на дев'ятій хвилині зусиллями Рішарлісона, а через ті ж дев'ять хвилин Сон подвоїв перевагу господарів поля.

"Іриски" намагалися виправити становище, але все, що змогли — це єдиний м'яч у виконанні Гомеша на 82 хвилині.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

До вашої уваги відео кращих моментів Тоттенгем — Евертон в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Тоттенгем — Евертон 2:1

Голи: Рішарлісон, 9, Сон, 18 — Гомеш, 82



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (Даєр, 46), Девіс, Емерсон — Сарр (Ло Чельсо, 73), Скіпп — Джонсон, Кулушевські, Сон — Рішарлісон (Гейб’єрг, 63).



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гує (Гомеш, 24), Онана (Бету, 79) — Гаррісон (Данжума, 66), Гарнер, Макніл — Калверт-Льюїн.



Попередження: Кулушевські — Гує, Онана, Гомеш, Паттерсон