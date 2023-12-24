Англія

Наставник дав свій коментар.

Костас Цимікас вибув на тривалий термін через травму.

Ліверпуль — Арсенал 1:1 Відео голів та огляд матчу 23.12.2023

"Звичайно, цей епізод справив ефект на мене. Мені не було боляче, але я подумав, що, можливо, з Костасом все буде гаразд. Я б з радістю віддав свою ключицю, щоб він знову був у грі.

Це не круто, коли щось подібне відбувається у тебе на очах, і ти до цього залучений, я навіть не був певен, що сталося, і чи не впав я на нього. Неприємно це бачити", — наводить слова Клоппа ВВС.

Нагадаємо, захисник Ліверпуля отримав пошкодження у першому таймі матчу з Арсеналом (1:1) – вінгер "канонірів" Букайо Сака штовхнув його в Юргена Клоппа. Цимікас був замінений після цього епізоду.