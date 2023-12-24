Англія

Думки аргентинського наставника.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловив невдоволення щільним графіком матчів чемпіонату Англії.

"Нам доведеться тренуватися відразу наступного дня після гри, тому що наступний матч у нас 27 грудня з Крістал Пелес. Ми не можемо зупинятися. У футболістів мало часу на поновлення, але "орли" провели свій останній матч 21 грудня. Є різниця у відновленні. Я не збираюся скаржитися, але організація має бути кращою, бо це несправедливо", — цитує слова Почеттіно Daily Mail.

За шість днів "сині" зіграють три матчі: проти Вулвергемптона, Крістал Пелес та Лутона.