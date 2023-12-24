Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував моторошний момент тріумфального матчу.
Родрі, Getty Images
24 грудня 2023, 12:59
Англійський Манчестер Сіті розгромив бразильський Флуміненсе в нещодавньому фіналі Клубного чемпіонату світу-2023.
Манчестер Сіті — Флуміненсе 4:0 Відео голів та огляд матчу Клубного чемпіонату світу
Найкращий гравець турніру, опорний півзахисник "містян" Родрі, у цьому матчі отримав пошкодження за підсумком жорсткого підкату суперника й вимушено залишив межі поля на 74 хвилині.
Гравець прокоментував цей моторошний епізод у інтерв’ю після матчу.
"Я думаю, що це був один із найстрашніших підкатів у моїй кар’єрі. Це було настільки моторошно тому, що я відчув рух у своєму коліні, але, на щастя, нічого не трапилось. Я сказав супернику: "Слухай, ти не можеш учиняти так і надалі!".
У цей день я виграв більше, аніж просто трофей, я повернувся додому неушкодженим, але, чесно кажучи, я був дуже близький до того, щоб заплакати прямо на полі. Я дуже хвилювався через те, що відбулось, але це емоції.
Зіграти наступний матч проти Евертона в середу? Звісно зможу. Мені пощастило.
Я відчуваю певний неспокій у душі через цей момент, тому що це було дуже драматично, але на можливість грати це не впливає", — заявив іспанський виконавець.
Манчестер Сіті зіграє на виїзді проти Евертона 27 грудня, о 22:15.