Англія

Рука капітана Арсеналу перебувала в природньому положенні та рухалася за траєкторією тіла, — кажуть в PGMOL.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги у боротьбі двох лідерів Ліверпуль на власному полі зіграв внічию з лондонським Арсеналом (1:1), проте цей матч не обійшовся без дискусійних моментів, головним із яких стала гра рукою капітана "канонірів" Мартіна Едегора у власному штрафному майданчику в першому таймі.

Втім, орган, який регулює та відповідає за суддівство в англійському футболі (PGMOL), пояснив, чому в цьому епізоді не було призначено пенальті на користь Ліверпуля.

"Це не була чітка й очевидна помилка арбітра, оскільки рука Едегора рухалася за траєкторією тіла, а не до м’яча, коли він опускався", — процитували пояснення PGMOL під час прямого ефіру на Sky Sports.

В PGMOL підтвердили, що відбувся контакт з рукою Едегора, але оскільки вона була використана для збереження балансу та рухалася до його тіла, це не було визнано порушенням правил щодо гри рукою.

Видання The Athletic також звернулося до керівного суддівського органу за роз’ясненнями та отримало відповідь, що, на думку VAR, рука Едегора поверталася назад до тіла, коли той втрачав рівновагу.

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12.1 Гра рукою в м’яч.

З метою визначення порушень, пов'язаних з грою рукою, верхньою межею руки вважається лінія, що проходить під нижньою межею пахви. Не кожний контакт м'яча з рукою/кистю є порушенням.

Гравець скоїв порушення, якщо він:



• навмисно торкається м'яча власною рукою/кистю, наприклад, здійснює рух руки/ кисті до м'яча

• торкається м'яча своєю рукою/кистю, коли остання збільшує у неприродній спосіб об'єм тіла такого гравця. Вважається, що гравець збільшив об'єм власного тіла у неприродній спосіб, коли положення його руки/кисті не є наслідком (або не може бути пояснено як) руху тіла гравця у конкретній ситуації. Якщо гравець тримає руки/кисті у такому положенні, то він ризикує, що в його руку/кисть влучить м'яч, і що його буде покарано

• забиває гол у ворота суперника:

- безпосередньо власною рукою/кистю, навіть якщо це сталось випадково, включаючи воротаря

- негайно після того, як мʼяч торкнувся його руки/кисті, навіть якщо це сталось випадково

Воротар, за межами власної штрафної площі, так само обмежений у грі руками, як і будь-який інший гравець. Якщо воротар грає рукою в м'яч в середині власної штрафної площі в ситуаціях, коли це заборонено робити, призначається вільний удар, але дисциплінарна санкція не застосовується.

Проте, якщо порушення полягає у грі в м'яч вдруге (з або без руки/кисті) після поновлення перед тим, як його торкнувся інший гравець, то воротар повинен бути покараний, якщо таке порушення зриває перспективну атаку або очевидну гольову можливість або перешкоджає супернику або команді суперника забити гол.