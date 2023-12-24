Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 24 грудня 2023 року, 15:00.
Вулвергемптон — Челсі, Getty Images
24 грудня 2023, 17:44
У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон приймав лондонський Челсі на Молінью.
Протягом першого тайму команди не зуміли порадувати глядачів голами. На початку другої половини матчу рахунок відкрив півзахисник Вулвз Леміна. Наприкінці поєдинку захисник Доерті подвоїв перевагу господарів поля, а півзахисник гостей Нкунку відзначився дебютним голом за Челсі. Таким чином, Вулвергемптон здолав "синіх" і здобув бажані три очки.
До вашої уваги відео кращих моментів Вулвергемптон — Челсі в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:
Вулвергемптон — Челсі 2:1
Голи: Леміна, 51, Доерті, 90+3 — Нкунку, 90+6
Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон (С. Буено, 70), Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомеш, Аїт-Нурі (Х. Буено, 86) — Хван, Кунья (Доерті, 86), Сарабія (Дойл, 75)
Челсі: Петрович — Гюсто (Бадьяшиль, 80), Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл (Маатсен, 80) — Угочукву (Нкунку, 59), Палмер, Галлагер — Стерлінг, Ніко Джексон (Мадуеке, 80), Броя (Мудрик, 59)
Попередження: Леміна, Кунья, Х. Буено — Галлагер, Палмер, Гюсто, Джексон, Стерлінг