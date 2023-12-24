Француз відзначився голом у воротах Вулвз.
КРІСТОФЕР НКУНКУ, GETTY IMAGES
24 грудня 2023, 17:30
В матчі 18-го туру АПЛ Челсі на виїзді поступився Вулвергемптону (1:2). За "вовків" забивали Леміна та Догерті. В складі Челсі відзначився Крістофер Нкунку.
Для французького нападника, який перейшов до "синіх" із Лейпцига, це дебютний гол за Челсі. Після травми, яка не давала йому дебютувати, він провів 2 гри (одна — в Кубку Англійської Ліги). Загалом, для дебютного голу французу знадобилось 53 хвилини.
Крістофер Нкунку приєднався до Челсі за 60 мільйонів євро.
Звіт про матч Вулвергемптон — Челсі читайте в нашому матеріалі на Football.ua.