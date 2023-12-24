Англія

Доволі невдалий рік для лондонців.

Челсі, Фулгем, Борнмут і Ноттінгем Форест мають найбільшу кількість поразок (19) в англійський Прем'єр-лізі у 2023 році.

Вулвергемптон — Челсі 2:1 Відео голів та огляд матчу 24.12.2023

За даними OptaJoe, серед представників топ-5 ліг (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) лише Альмерія, Вердер та Емполі програвали у своїх чемпіонатах більшу кількість разів.

Альмерія поступилась у 24 матчах Ла Ліги, тоді як Вердер та Емполі по 20 разів програли у Бундеслізі та Серії А.

По 19 поразок у своїх чемпіонатах також мають Нант, Валенсія і Сассуоло.