Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився про останні невдачі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг взяв на себе відповідальність за останні провали клубу як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

"Я беру на себе відповідальність за провали Манчестер Юнайтед. Я хочу, щоб усі мої футболісти об’єдналися заради спільної мети. Ми маємо вирівнювати ситуацію. Ми маємо стати єдиним цілим і вирішувати проблеми спільно", – наводить слова тен Гага The Guardian.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не забив у чотирьох матчах поспіль вперше з 1992 року.