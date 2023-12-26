Україна

Наставник команди поділився своїми думками про першу половину сезону.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань підбив підсумки першої половини сезону в українській Прем'єр-лізі, а також розповів про найближчі плани команди.

"Ми робимо ставку на молодих гравців. Хочеться, щоб у майбутньому ми стали сильною командою з амбіціями. Робота триває, працювати є над чим. Що ж стосується результату, то ви вже самі відповіли на це запитання. Побудувати команду за 4-5 місяців просто неможливо. На це потрібен час. А коли твої підопічні, майже вся команда, — це молоді футболісти — вдвічі складніше.

Потрібно терпіння і багато праці. Теорія і практика. Гравець має чітко виконувати настанови тренерського штабу. І нічого дивного немає, якщо футболіст помиляється. Це нормально. Завдяки таким помилкам зростає і команда, яку тренерський штаб хоче бачити у кінцевому результаті. На даному етапі, поки що, оцінювати команду ще дуже зарано. Але, ми сподіваємся, навіть впевнені, що футболісти будуть покращувати якість своєї гри і прогресувати.

Перш за все, ми хочемо розвиватися саме як команда. На полі перемагає команда, а не окремий футболіст. Без конкретики, ми працюємо з кожним над удосконаленням. Хтось став на крок ближче до цього, хтось – в процесі. Я думаю, до цього питання можна буде провернутися наприкінці сезону. Тоді вже можна буде проаналізувати як окремих футболістів, так і дії команди в цілому.

Підсилення необхідні. Селекційна робота ведеться. Радий, що в Туреччині до нас приєднається Денис Костишин який, попри свій молодий вік, вже має хороший футбольний досвід і майстерність. Нам цього не вистачає. Також, на перегляді будуть ще декілька гравців, серед них легіонер. Тож нові придбання, я не виключаю, що будуть. Принаймні цього хотілося б.

Збори триватимуть майже місяць. Дякую керівництву клубу. Воно потурбувалося про те, щоб команда провела підготовку в гарних умовах: від готелю до тренажерних залів та футбольних полів. Щодо планів, то в першій частині зборів буде зроблений акцент на фізичній підготовці: це щоденна тренажерка і кожні чотири дні спаринги по тайму на гравця. Друга частина – більш тактичні тренування і спаринги, під час яких будемо збільшувати ігровий час, щоб до старту весняної частини чемпіонату підійти в хороших кондиціях.

Завдання на другу частину – це побудова бойової команди, яка зможе на хорошому рівні конкурувати з нашими грандами. Створити таку команду, якою б пишалося наше місто. А ще, щоб наші футболісти зростали в майстерності, а звідси і у ціні.

Побажання вболівальникам на новорічні свята? Перш за все, хотілося б подякувати нашим воїнам. Завдяки їм український футбол продовжує існувати. І це добре. А ще всім нам, всім вболівальникам, хочеться побажати миру та перемоги. Хочеться, щоб в наступному році так і сталося", - наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Після 16 турів Олександрія набрала 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.