Англія

Непогане досягнення у рамках чемпіонату.

Кріс Вуд оформив хет-трик в матчі проти Ньюкасла, що дозволи йому стати четвертим гравцем у АПЛ, який відзначався подібним досягненням у поєдинку проти попереднього клубу - повідомляє Twitter OptaJoe.

Окрім нього такого ж результату досягали Енді Коул (Манчестер Юнайтед — Ньюкасл, 1999 рік), Маркус Бент (Віган — Блекберн, 2007 рік) і Джошуа Кінг (Вотфорд — Евертон, 2021).

Минулого літа новозеландський форвард перейшов до Ноттінгем Форест із Ньюкасла за 17 мільйонів євро.

Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 1 асист.