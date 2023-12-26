Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Бернлі та Ліверпуль.

Бернлі та Ліверпуль зіграють на Терф Мур у рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Венсан Компані, після перемоги над Фулгемом (2:0), залучив до стартового складу Тресора праворуч у півзахисті.

Юрген Клопп, після нічиєї проти Арсенала (1:1), використав із перших хвилин Гомеса та Квансу в обороні, тоді як Гравенберх повернеться до центрального трикутника, а Нуньєс гратиме ліворуч в атаці.

Бернлі: Траффорд — да Сілва, О’Ши, Беєр, Тейлор — Тресор, Берге, Браунгілл, Одоберт — Фостер, Амдуні.

Запасні: Мурич, Робертс, Делькруа, Гудмундссон, Редмонд, Ремзі, Каллен, Родрігес, Бруун Ларсен.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Собослаї, Ендо, Гравенберх — Салах, Гакпо, Нуньєс.

Запасні: Келлегер, Конате, Чемберс, Бредлі, Собослаї, Джонс, Макконнелл, Діас, Жота.



Гра Бернлі — Ліверпуль почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.