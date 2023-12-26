Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 26 грудня 2023 року, 17:00.

У рамках 19 туру АПЛ Борнмут приймав Фулгем на Віталіті Стедіум і досить спокійно здобув три очки.

Голи Клюйверта, Соланке та Сіністерри допомогли "вишням" розгромити "дачників". Відповісти на їхні результативні удари гості з Лондона так і не зуміли, втретє поспіль не забивши у матчі чемпіонату Англії.

До вашої уваги відео кращих моментів Борнмут — Фулгем в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Борнмут — Фулгем 3:0

Голи: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пен.), Сіністерра, 90+3

Попередження: Лено, 62, Перейра, 63

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара — Скотт, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 73), Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Брукс, 88) — Соланке

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 73), Адарабіойо, Бессі, Робінсон (Балло-Туре, 83) — Палінья, Кейрні (Лукич, 83) — Де Кордова-Рід (Вілсон, 73), Перейра (Вінісіус, 83), Івобі — Муніз