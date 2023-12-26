Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 26 грудня 2023 року, 17:00.

У рамках 19 туру АПЛ Шеффілд Юнайтед приймав Лутон Таун на Бремолл Лейн і поступився через два автоголи.

Гості мінімально вели за підсумками першого тайму, а у другій половині матчу встигли як втратити цю перевагу, так і повернути її. Допомогли гостям з Лутона здобути перемогу голи Робінсона та Слімана у власні ворота.

До вашої уваги відео кращих моментів Шеффілд Юнайтед — Лутон Таун в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Шеффілд Юнайтед — Лутон Таун 2:3

Голи: Макберні, 61, Ахмедходжич, 69 — Дауті, 17, Робінсон, 77 (автогол), Сліман, 81 (автогол)

Попередження: Ахмедходжич, 14, Гамер, 41, Болдок, 77, Робінсон, 78, Норвуд, 90+4

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Болдок, Ахмедходжич, Робінсон (Брюстер, 86), Трасті — Макеті, Соуза (Норвуд, 86), Брукс (Лоу, 46), Гамер (Сліман, 72) — Макберні, Арчер (Осула, 86)

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Дауті (Андерсен, 79), Локонга, Барклі, Джайлс — Таунсенд (Мпанзу, 84), Браун (Огбене, 72) — Адебайо (Морріс, 71)