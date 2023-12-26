Англія

Орієнтовна вартість хавбека Ньюкасла зменшилася на 20 мільйонів євро.

Напередодні портал Transfermarkt оновив орієнтовну вартість гравців у низці найкращих європейських чемпіонатів, включно з англійською Прем'єр-лігою.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі, який наприкінці жовтня отримав дискваліфікацію на десять місяців за порушення правил участі в азартних іграх, продемонстрував найбільший регрес у трансферній вартості серед усіх гравців АПЛ.

23-річний італієць подешевшав на 20 мільйонів євро, і тепер він оцінюється в 40 мільйонів. До трійки також увійшли Мейсон Маунт та Антоні — обидва представника Манчестер Юнайтед стали дешевшими на 15 мільйонів.

Нагадаємо, що Ньюкасл підписав Сандро Тоналі минулого літа з Мілана приблизно за 64 мільйони євро. З того моменту він зіграв за "сорок" 12 матчів у всіх турнірах, в яких вдалося забити один гол та заробити три попередження.

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