Англія

Чергова втрата у команді Роберто Де Дзербі.

Лівий вінгер Брайтона Каору Мітома може пропустити від чотирьох до шести тижнів через травму, повідомляє видання The Athletic.

У матчі проти Крістал Пелес, який відбувся 21 грудня, 26-річний японець отримав травму щиколотки. Через неї він був змушений залишити Селгерст Парк на милицях.

Це пошкодження, ймовірно, ставить хрест на участі Мітоми у Кубку Азії, який проходитиме з 12 січня по 10 лютого у Катарі.

"Ми втратили Каору приблизно на чотири, п'ять чи шість тижнів", — сказав головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на приблизно такий же термін вибув захисник Тоттенгема Ромеро.