Англія

Іспанець здобув найбільшу кількість перемог саме проти цього тренера.

Напередодні Манчестер Сіті в рамках дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги здолав Евертон у виїзному протистоянні.

Евертон — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Як повідомляють майстри статистики, ця перемога стала для Хосепа Гвардіоли 16 з 17 зустрічей проти колективів, які очолював Шон Дайч.

Ще одного разу зустріч тренерів принесла нам нічию.

Команди іспанця при цьому забили 52 голи, а пропустили лише шість.

Таким чином Гвардіола найчастіше за інших тренерів обігравав команди з Дайчем на чолі.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Шеффілд Юнайтед.