Іспанець здобув найбільшу кількість перемог саме проти цього тренера.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
28 грудня 2023, 08:40
Напередодні Манчестер Сіті в рамках дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги здолав Евертон у виїзному протистоянні.
Евертон — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ
Як повідомляють майстри статистики, ця перемога стала для Хосепа Гвардіоли 16 з 17 зустрічей проти колективів, які очолював Шон Дайч.
Ще одного разу зустріч тренерів принесла нам нічию.
Команди іспанця при цьому забили 52 голи, а пропустили лише шість.
Таким чином Гвардіола найчастіше за інших тренерів обігравав команди з Дайчем на чолі.
У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Шеффілд Юнайтед.