Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував пошкодження центрального захисника.

Напередодні в рамках дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті здолав Евертон у виїзному протистоянні.

Евертон — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

У цьому матчі центральний захисник "містян" Джон Стоунз з’явився на полі з перших хвилин, однак його виступ не був у підсумку достатньо тривалим.

Ще до перерви за підсумком одного з епізодів боротьби гравець оборони Сіті залишив межі поля шляхом заміни на Йошко Гвардіола.

Після завершення матчу головний тренер гостей Хосеп Гвардіола прокоментував стан здоров’я власного підопічного.

"Як мені здається, це не виглядає добре, але побачимо.

Сподіваюсь, що пошкодження незначне, і Джон скоро повернеться. Грудень був дуже важким, важливі гравці отримали травми, але ми все ще в боротьбі", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Шеффілд Юнайтед.