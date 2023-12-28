Англія

Французький голкіпер продовжить кар'єру в Америці.

Воротар Тоттенгема Уго Льоріс може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 37-річного француза зацікавлений Лос-Анджелес, який перебуває на просунутій стадії переговорів із футболістом.

Також наголошується, що лондонський клуб вже дав свою згоду на перехід колишнього голкіпера збірної Франції.

Нинішнього сезону Льоріс на полі не з'являвся. Він виступає у складі "шпор" із 2012 року. На його рахунку 444 матчі, з яких 151 на нуль.