Англія

Колишній капітан "шпор" може знову виступити за лондонську команду.

Лондонський Тоттенгем на своєму офіційному сайті опублікував повну заявку команди на сезон англійської Прем'єр-ліги.

До списку футболістів потрапив французький воротар Уго Льоріс.

Нагадаємо, 36-річний француз хотів покинути клуб цього літа, через що не тренувався зі "шпорами" та шукав собі нову команду.

Була інформація, що Льорісом цікавилися клуби із Саудівської Аравії, Ніцца, ПСЖ та Лаціо, але зважаючи на все, всі переговори були невдалими.

Цього сезону основним воротарем Тоттенгема є Гульєльмо Вікаріо, який провів чотири матчі, два з яких на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.