Франція

Французу пропонували повернутися до рідного клубу.

36-річний голкіпер отримав пропозицію від свого першого клубу, але відхилив її. Тепер Льоріс пояснив, чому зробив це, пише видання Nice-Matin.

За словами француза, за годину до закриття трансферного вікна йому зателефонував агент, який розповів про можливість приєднатися до Ніцци.

"Вболівальники та команда заслуговують кращого, ніж прийняте за долі секунди рішення на основі телефонного дзвінка без очікувань або чіткого спортивного проекту з однією годиною до закриття вікна, коли я цього не очікував. Приєднатися до клубу, щоб грати, будувати, виступати, так; підписання без спортивного бачення та прямого позитивного впливу на команду – ні", – прокоментував рішення Льоріс.

Він перебував у клубній системі Ніцци з 1997 року, приєднавшись до складу U19 у липні 2004. У 2008 Уго Льоріс перейшов до Ліона, а у 2012 опинився у Тоттенгемі.

У минулому сезоні голкіпер провів 31 гру в усіх турнірах за "шпор", пропустивши 45 м'ячів та відігравши всуху 9 ігор. Портал transfermarkt оцінює гравця у 3 мільйони євро.