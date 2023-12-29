Англія

Шотландський тренер висловився після лондонського дербі.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс прокоментував перемогу над Арсеналом (2:0) у матчі 19-го туру АПЛ.

"Блискуча гра в захисті. Сьогодні ввечері ми виглядали добре проти Арсеналу. Вони багато володіли м’ячем, занадто багато, як на мій погляд, але ми зробили чудову роботу.

Вест Гем провів неймовірний рік. Після чемпіонату світу ми стали грати краще, і продали Деклана Райса в Арсенал. Також ми завоювали трофей(Ліги конференцій.

Велика подяка гравцям за те, що вони зробили за цей рік. Справді чудова робота", — сказав Моєс.

На Football.ua доступний для перегляду огляд гри Вест Гем — Арсенал.