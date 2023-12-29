Англія

Реакція італійця на перемогу своєї команди проти Тоттенгема.

Наставник Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу над Тоттенгемом (4:2) в матчі 19-го туру АПЛ.

"Ми зіграли чудову гру. Тоттенгем — неймовірна команда. Перед грою я сказав, що дуже поважаю Анге Постекоглу, тому що вони грають у неймовірний футбол.

Я пишаюся нашою грою, тому що ми виграли у дійсно сильної команди", - цитує наставника "чайок" BBC.

На Football.ua доступний для перегляду огляд матчу Брайтон — Тоттенгем.