Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 28 грудня 2023 року, 22:15.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал зазнав несподіваної поразки в дербі проти Вест Гема — 0:2. Команда Девіда Моєса вдруге за сезон обіграла принципових суперників та не дозволила їм стати проміжними чемпіонами за підсумками першого кола.

У першому таймі забив Соучек, а після перерви Мавропанос подвоїв перевагу своєї команди.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Вест Гем у 19 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Арсенал — Вест Гем 0:2

Голи: Соучек, 13, Мавропанос, 56

На 90+5-й хвилині Саїд Бенрахма (Вест Гем) не забив пенальті (воротар).



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Нельсон, 64) — Едегор, Райс, Троссар (Сміт-Роу, 79) — Сака, Жезус, Мартінеллі (Нкетіа, 65).



Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Огбонна, Емерсон — Е. Альварес, Соучек — Кудус, Ворд-Праус, Пакета (Бенрахма, 33) — Боуен.



Попередження: Нельсон, Жезус.