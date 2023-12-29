Англія

Думка експерта.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом Sky Sports, висловився стосовно

"Якість ліги вища, коли всі відбирають очки один в одного, або коли є пара команд, які на рівень вищі за інші?

Я гадаю, що це блискучий сезон. Нехай ці втрати очок фаворитами продовжаться!" – написав колишній гравець Ліверпуля у соцмережі Х.

На екваторі чемпіонату Ліверпуль посідає перше місце, маючи 42 очки, Арсенал — другий з 40 балами, в Астон Вілли 39 пунктів та третє місце, а чинний чемпіон Манчестер Сіті, зігравши 18 матчів, набрав 37 очок та розташувався на четвертому щаблі.