Італія

Слова тренера Маліновського перед зустріччю з лідером Серії А.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардино поділився очікуваннями від поєдинку 18 туру Серії А проти Інтера.

"Інтер — це команда, яка не дає вам перепочинку, яка накидається на вас, у них неймовірна якість. Півзахист — один із найсильніших, якщо не найсильніший у Європі.

Якщо Лаутаро не гратиме, вони трохи втратять, але в атаці вони мають багато альтернатив. Ми повинні використовувати наші якості й, коли м'яч буде у нас, проявити мужність та індивідуальність", — наводить слова коуча Football Italia.

Матч Дженоа — Інтер відбудеться сьогодні. Початок — о 21:45. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.