Італійська федерація вирішила затвердити пункт про заборону участі у Суперлізі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Колективам з цієї країни заборонятиметься виступати у турнірах не під її егидою, а також УЄФА та ФІФА. 

Якщо якась команда доєднається до неї, то її буде виключено з Серії А. 

Організатори Суперліги відреагували на рішення європейського суду щодо турніру. 