Італія

Організація проти створення нового турніру.

Італійська федерація вирішила затвердити пункт про заборону участі у Суперлізі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Колективам з цієї країни заборонятиметься виступати у турнірах не під її егидою, а також УЄФА та ФІФА.

Якщо якась команда доєднається до неї, то її буде виключено з Серії А.

Організатори Суперліги відреагували на рішення європейського суду щодо турніру.