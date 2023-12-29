Італія 29 грудня 2023, 10:54 Італійська федерація вирішила затвердити пункт про заборону участі у Суперлізі Організація проти створення нового турніру. Лого Федерації Футболу Італії - Getty Images 29 грудня 2023, 10:54 Італійська федерація вирішила затвердити пункт про заборону участі у Суперлізі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Колективам з цієї країни заборонятиметься виступати у турнірах не під її егидою, а також УЄФА та ФІФА. Якщо якась команда доєднається до неї, то її буде виключено з Серії А. Організатори Суперліги відреагували на рішення європейського суду щодо турніру. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте