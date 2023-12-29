Англія

"Каноніри" здійснили 77 дотиків до м'яча у штрафному майданчику "молотобійців", але забити не змогли.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги у лондонському дербі Арсенал на власному полі зазнав поразки від Вест Гема з рахунком 0:2, не зумівши реалізувати ні один із 30 нанесених ударів у бік воріт "молотобійців".

Протягом усього матчу команда Мікеля Артети 77 разів торкалася м'яча у штрафному майданчику Вест Гема, що є найбільшим показником в історії АПЛ для команди в одному матчі, якій так і не вдалося забити гол (дані щодо цього показника почали документувати з сезону-08/2009).

Лише двічі команда мала більше 70 дотиків у штрафній суперника і програвала поєдинок із сезону-2016/17. У грудні 2019 року Манчестер Сіті поступився Манчестер Юнайтед із рахунком 1:2, здійснивши 79 дотиків у штрафному майданчику опенента.

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