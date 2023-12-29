Англія

26-річний українець може поповнити склад лондонської команди.

Артем Довбик привернув увагу з боку Челсі, повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, Маурісіо Почеттіно відправив скаутів стежити за грою 26-річного форварда і вони залишилися вражені його виступами.

Наразі Довбик розглядається як "ідеальний кандидат". Почеттіно хоче, щоб він боровся за роль "дев'ятки" у команді з Ніколасом Джексоном.

Крім того, якщо Довбик перейде до Челсі, то Армандо Броя покине клуб.

Зазначимо, що Довбик і Мудрик мають одного агента. Контракт Артему із Жироною розрахований до літа 2028 року. Іспанська команда може продати його у січні за 45 мільйонів євро (39 млн фунтів).

Раніше повідомлялося, що Довбик потребує найменше хвилин на гол серед топ-10 бомбардирів Ла Ліги.