26-річний українець може поповнити склад лондонської команди.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
29 грудня 2023, 23:18
Артем Довбик привернув увагу з боку Челсі, повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, Маурісіо Почеттіно відправив скаутів стежити за грою 26-річного форварда і вони залишилися вражені його виступами.
Наразі Довбик розглядається як "ідеальний кандидат". Почеттіно хоче, щоб він боровся за роль "дев'ятки" у команді з Ніколасом Джексоном.
Крім того, якщо Довбик перейде до Челсі, то Армандо Броя покине клуб.
Зазначимо, що Довбик і Мудрик мають одного агента. Контракт Артему із Жироною розрахований до літа 2028 року. Іспанська команда може продати його у січні за 45 мільйонів євро (39 млн фунтів).
Раніше повідомлялося, що Довбик потребує найменше хвилин на гол серед топ-10 бомбардирів Ла Ліги.